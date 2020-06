Andy Najar bij Anderlecht: van spelvreugde en de mooiste titel in zijn debuutjaar tot een slotseizoen zonder speelminuten

Na zeven jaar dienst verlaat Andy Najar het Astridpark. De Hondurese rechterflankspeler beleefde mooie momenten bij Anderlecht, alleen moest hij maar al te vaak vanuit de lappenmand toekijken.

Van de zeven seizoenen waarin Andy Najar bij Anderlecht onder contract lag stond hij er maar in zes op het veld. Dit seizoen kwam hij immers niet in actie. Tijdens een interland in juni liep hij een nieuwe blessure op. Er volgde een operatie aan de kruisband en in januari 2020 begon hij weer met de bal te trainen. Een lange aanloop naar play-offs die er nooit kwamen.

Het contract van de 27-jarige rechtsachter loopt bijna af en Najar maakt zich op voor een overstap naar de MLS. Een afscheid op het veld zit er dus jammer genoeg niet in voor de langst dienende speler van Anderlecht. Dat werd hij nadat Olivier Deschacht de deur van het (toen nog) Constant Vandenstockstadion achter zich dicht trok in de zomer van 2018.

Goede start bij Anderlecht

Het is toch vooral de laatste jaren dat we Najar associëren met een blessuregevoelige speler. Na een korte aanpassingsperiode in zijn eerste seizoen met dus logischerwijs wat minder wedstrijden was hij steevast basisspeler, zonder al te veel kwaaltjes. In de seizoenen 2013/14, 14/15 en 15/16 was hij steevast basisspeler, tot hij in april 2016 zijn kruisband afscheurde. Toen begon de miserie.

In het najaar van 2016 maakte hij zijn rentree, maar de knie- en hamstringblessures volgden elkaar nadien snel op. Hij sukkelde van het ene kwaaltje in het andere, ruim anderhalf jaar lang. In 2018 leek er licht aan het einde van de tunnel te komen, maar toen kwam dus die nieuwe opdoffer tijdens interlandverplichtingen. Zijn laatste wapenfeit voor Anderlecht dateert van 16 mei 2019, intussen al meer dan een jaar geleden.

De passage bij Anderlecht leverde Najar twee trofeeën op. Uit de eerste landstitel (2013/14) puurt hij wellicht het meeste plezier. Toen startte hij in elke wedstrijd van play-off 1 in de basis. Dat staat in contrast met het kampioenenjaar van 2017, toen hij maar negen keer in actie kwam, inclusief twee invalbeurten.