La Liga pikt de draad weer op met een fitte Eden Hazard en een razend spannende strijd op drie fronten

La Liga hervat donderdagavond met de stadsderby van Sevilla. Zaterdag en zondag pikken Barcelona en Real Madrid de draad weer op na drie maanden zonder competitievoetbal. Er staan nog elf speeldagen op de kalender en op drie belangrijke fronten is alles nog mogelijk.

Titelstrijd

Die gaat, hoe kan het ook anders, tussen Real Madrid en FC Barcelona. De Catalanen hebben een bonus van twee punten te pakken en er is geen onderlinge confrontatie meer. Quique Setién en zijn manschappen hebben de titel dus in eigen handen.

Wat de speelschema's van beide teams betreft is er niet zo veel verschil. Zes van de elf resterende tegenstanders hebben Barça en Real gemeenschappelijk. De hoofdstedelingen spelen wel nog zes thuismatchen, Barcelona vijf. Messi en co treffen nog vier tegenstanders uit de top-10, het Madrid van Hazard en Courtois nog zes ploegen uit de linkerkolom.

Moeilijkste klippen voor Barcelona: Sevilla (3e) uit en Atlético (6e) thuis

Moeilijkste klippen voor Real Madrid: Real Sociedad (4e) en Bilbao (10e) uit, Getafe (5e) thuis

Beide clubs recupereren een cruciale pion die, zonder het tussenkomen van de coronacrisis, niet meer in actie zou komen: Luis Suarez (knie) en Eden Hazard (enkel). Het valt nog af te wachten hoe het met hun vormpeil zitten na een lange revalidatie.

Plaatsen 3 en 4

De strijd om plaatsten 3 en 4 en de tickets voor de Champions League die daar bij horen is minstens even spannend als die om de landstitel. Vier ploegen -Sevilla (47 punten), Real Sociedad (46), Getafe (46) en Atlético Madrid (45)- staan op een zakdoek van twee punten en worden op de hielen gezeten door Valencia (42).

Degradatie

Ook onderin is er nog niets beslist. Momenteel staan Mallorca, Leganes en Espanyol er het slechtste voor. Ze zullen uit een ander vaatje moeten tappen dan in de eerste 27 speeldagen, maar hun positie is nog niet verloren. Het drietal heeft een zware inhaalrace op Celta, Eibar en Valladolid voor de boeg én ze moeten, in tegenstelling tot het de nummer 15 tot en met 17, nog tegen Real Madrid en Barcelona spelen.

