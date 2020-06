'KRC Genk zat al rond de tafel met alternatief voor Dessers'

Bij Racing Genk is men naarstig op zoek naar wat concurrentie voor Paul Onuachu. Helemaal bovenaan het lijstje pronkt Cyriel Dessers, maar de onderhandelingen met Heracles over de Belgische spits zitten al een tijdje in het slop. De Limburgers houden daarom alle opties open.

Volgens Franse bronnen heeft blauw-wit een onderhoud achter de rug met de makelaars van Yaya Sanogo. De Franse spits lijkt een opportuniteit want zijn contract bij Toulouse loopt straks ten einde. Sanogo werd vroeger aanzien als een echt toptalent. De 27-jarige spits heeft met Arsenal, Crystal Palace, Charlton en Ajax enkele mooie clubs op zijn palmares staan. Toch heeft de Fransman nooit alle beloftes kunnen inlossen. Ook bij Toulouse zijn ze de spits liever kwijt dan rijk. Sanogo wist afgelopen seizoen slechts drie keer het net te vinden en lukte in totaal twaalf doelpunten voor de Franse middenmotor in drie seizoenen.