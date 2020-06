Nieuwe keeperstrainer Anderlecht wil "de beste ter wereld worden": "Anderlecht, dat past bij mij"

Jelle ten Rouwelaar is de vervanger van zijn landgenoot Max de Jong. De van NAC overgekomen doelmannentrainer is enorm ambitieus en wil zich telkens verbeteren: "Ik wil de beste keeperstrainer ter wereld worden", zei hij bij de podcast van FC AfKicken.

Ten Rouwelaar veranderde ook zijn werkwijze helemaal. “Pedro Marques, die nu technisch directeur is van Benfica, maar toen nog voor Manchester City werkte, woonde een training bij. Ik was een oefenvorm aan het geven en hij vroeg: Waarom doe je dat? Ik gaf een redelijk antwoord, dacht ik toen, maar hij vroeg door: Gaat het in een wedstrijd ook zo?"

"Hij heeft me wakker geschud en het heeft mijn kijk op trainingen totaal veranderd. Je moet zorgen dat keepers ook op training niet weten waar de bal gaat komen. Je moet ze prikkelen. Continu, anders vallen ze in slaap. Ik wil mijn doelmannen elke training verrassen.”

Ten Rouwelaar kon ook naar PSV, maar koos voor Anderlecht. “Gevoelsmatig was het geen moeilijke keuze. Waar Anderlecht voor staat en naartoe wil, dat past bij mij. We hebben lange gesprekken gevoerd waaruit ik besluit: als je met elke nieuwkomer zo spreekt, ben je als club op de goeie weg. Ik heb zelfs opdrachten moeten maken.”