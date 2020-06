OHL werkt aan contractverlengingen van vier spelers die noodzakelijk zijn voor de promotiefinale

OH Leuven leeft door het uitstel van de Algemene Vergadering nog steeds in onzekerheid. Maar de FIFA was duidelijk: geen nieuwe spelers in een match van het nog lopende seizoen. Daarom gaan de Leuvenaars dan ook actie ondernemen.

Voor de promotiefinale tegen Beerschot hebben ze niet genoeg spelers meer. Maar liefst 14 zijn einde contract en van de kern van 18 die de eerste match speelden, blijven er maar 7 meer over. Het was aanvankelijk niet de bedoeling om de aflopende contracten te verlengen, maar dat gaan ze nu wel doen. Daar zijn ze al volop mee bezig, want ze moeten nu spelers overtuigen voor een extra jaar bij hen te tekenen. Volgens GvA willen ze vooral ­doelman Keet, verdedigers Kenneth Schuermans en ­Frédéric ­Duplus en aanvaller Yannick ­Aguemon een nieuw contract voorschotelen.