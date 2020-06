🎥 Barcelona heeft na hervatting in La Liga welgeteld... 67 seconden nodig om eerste keer te scoren

Ook FC Barcelona is opnieuw aan het voetballen en dat zullen de meeste liefhebbers alleen maar toejuichen. De eerste opdracht van Barça na de hervatting van La Liga is een uitwedstrijd bij Mallorca. De score werd daar al geopend na... een minuut voetballen.

In Duitsland zouden ze het een blitzstart noemen. In elk geval, Barcelona zat zo meteen op rozen. De Jong veroverde de bal en bereikte Alba. De linksachter schilder de bal haarfijn op het hoofd van Arturo Vidal en die buffelde de 0-1 tegen de touwen.

Barcelona had er precies 67 seconden voor nodig om een eerste keer te scoren. Dit doelpunt is alvast favoriet om de geschiedenis in te gaan als snelste goal op de eerste speeldag na de hervatting van de competitie in de Spaanse eerste klasse.