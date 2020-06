Coronacrisis? Abonnementenverkoop bij Beerschot kent een wervelend start: "Onze supporters geloven in de club en laten ons nooit in de steek"

1A of 1B? Beerschot zal pas begin augustus weten waar het aan toe is. Onzekere tijden dus voor de supporters, zeker in coronatijden. Desondanks kent de abonnementenverkoop bij de Ratten een wervelende start.

Op zaterdag werd de eerste verkoopperiode afgesloten met 5200 verkochte abonnementen. De status van rasechte traditieclub in België wordt daarmee nog maar eens in de verf gezet. Een promotie naar 1A zou de verkoopcijfers ongetwijfeld nog een serieuze boost geven. Onze supporters bewijzen alweer dat zij in Beerschot geloven en de club nooit in de steek laten. Dat maakt ons sterk.👊 We sluiten de eerste periode van de vroegboekactie af met 5️⃣2️⃣0️⃣0️⃣ abonnees. 2️⃣6️⃣5️⃣0️⃣ kochten ons eerste 'Thirteen' wedstrijdshirt.🙏💪 #weareready #unitedby13 pic.twitter.com/Mh8cF8lIK5 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 13, 2020