Leko wil Antwerp anders laten voetballen: "Het voetbal dat ik graag zie, met de identiteit van de club"

Hoe wil Ivan Leko Antwerp laten spelen? In ieder geval anders dan Laszlo Bölöni, want hij wil discipline en georganiseerd voetbal. Al zal hij daarvoor wel een paar spelers in lijn moeten krijgen.

Onder Bölöni waren er wel spelers die zich niet aan de tactische richtlijnen hielden. "Dan is het anarchie. Dit was wel eens de manier van spelen, hier. Ik wil het karakter, de traditie en de emoties van deze club respecteren", zegt hij in HLN. "Je kunt niet hetzelfde voetbal brengen met Barcelona als met Real Madrid. Als je in Bernabéu 25 laterale passes geeft, zal het stadion beginnen te fluiten. Trap je in Barcelona de ene verticale pass na de andere, dan gaan dié fluiten. Ik ben hier om het voetbal te brengen dat ik graag zie, maar met de identiteit van Antwerp. We zullen niet saai zijn." Met Paul Gheysens heeft hij wel een heel ambitieuze voorzitter. "Niemand heeft mij gevraagd om kampioen te spelen. Niemand hoeft mij ambities op te leggen, want ik leg die zelf heel hoog. Net als de club: Antwerp is niet blij met zomaar succes. Zij willen 'big' succes."