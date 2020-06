STVV maakt werk van technische staf en legt pion langer vast

Sint-Truiden bouwt aan een sportieve staf voor komend seizoen. Kevin Muscat is T1, maar nog niet alle assistenten liggen vast.

Sint-Truiden stelde vorige week Kevin Muscat officieel voor als nieuwe coach, maar wie zijn T2 wordt is nog niet duidelijk. Een keeperstrainer voor volgend jaar hebben de Kanaries al wel. Toen Bram Verbist samen met Marc Brys vertrok was Jürgen De Braekeleer zijn opvolger. Hij heeft zijn contract nu met een jaar verlengd.

Kenny Steppe

"Het klikte vanaf minuut 1 met Kevin Muscat", liet hij optekenen in Het Belang van Limburg. De Braekeleer had het ook over de interesse van Anderlecht in Kenny Steppe. "Op het veld spreken we daar niet over. Vandaag staat Steppe in de belangstelling, morgen iemand anders. Dat is eigen aan voetbal. Als iemand interesse van andere clubs opwekt, is dat een bewijs dat die persoon goed werk levert."