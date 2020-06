Standard vorige maand gered voor het BAS en binnenkort klaar voor een kapitaalsverhoging

De licentiecommissie gaf Standard twee maanden geen licentie wegens een gebrek aan financiële middelen. De club kon bij het BAS wel de juiste garanties voorleggen en voert in de nabije toekomst nog een kapitaalsverhoging door.

Bruno Venanzi gaat in de volgende maanden een kapitaalsverhoging doorvoeren bij Standard. Dat meldde la Dernière Heure maandagochtend. Ze zien twee opties. Ofwel doet Venanzi het alleen en om zijn ambities met de club aan te tonen. Ofwel doet hij het om ook andere investeerders te verwelkomen. Standard is voor 99,99% in handen van Venanzi en het zou kunnen dat hij mede-investeerders zoekt.

Het doel voor Standard is uiteraard om competitief te blijven met de andere topclubs in België en om dat te bereiken kan vers kapitaal geen kwaad. Ook Marc Coucke voerde in het verleden een kapitaalsverhoging door bij Anderlecht.