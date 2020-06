Ex-ploegmaat over Dario Van den Buijs: "mogelijk publiekslieveling" &"had verwacht dat hij iets hoger zou terechtkomen"

Beerschot maakte maandag officieel bekend wat al langer speelde: Dario Van den Buijs komt naar het Kiel, na een avontuur in Nederland. Ex-ploegmaat Ruud Swinkels geeft tekst en uitleg over de speler en persoon Dario Van den Buijs.

Ruud Swinkels -broer van Arjan- speelde met Van den Buijs samen bij FC Eindhoven, in de Nederlandse Eerste Divisie. "Hij kwam bij ons als stand-in en vertrok als aanvoerder. Dat zegt iets", vertelt Swinkels aan HLN.

"Hij is een erg mondige jongen, die ook erg coachbaar en leergierig is. Hij heeft ook een heel gedreven kant, Dario is keihard bezig met voetbal."

Beerschot zal zich de transfer van Van den Buijs niet beklagen, volgens Swinkels. "Hij wordt zonder twijfel een grote aanwinst. Hij kan op het Kiel uitgroeien tot een publiekslieveling. Ik had eigenlijk verwacht dat Dario nog wat hoger terecht zou komen."

"Voor zijn evolutie is het goed dat hij opnieuw in België belandt. Soms wil hij het achterin te netjes oplossen. Op dat vlak kan hij nog winst boeken. België, waar erg realistisch gevoetbald wordt, is daar ideaal voor", besluit Swinkels.