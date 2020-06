AEK haalt uit naar Anderlecht: "We dachten solidair te kunnen zijn, maar u deelt dat idee blijkbaar niet"

AEK Athene had Ognjen Vranjes graag nog een poosje gehouden aangezien de Griekse competitie herbegonnen is. De Griekse topclub raakte er echter niet uit met Anderlecht en dat zint hent niet.

AEK Athene heeft zijn misprijzen openbaar gemaakt over de houding van Anderlecht omtrent de terugkeer van Ognjen Vranjes naar Brussel. De Griekse club heeft zelfs een brief gestuurd naar paars-wit om te zeggen wat er op hun hart ligt.

"Onze mening is dat de grote Europese clubs verenigd en solidair moeten zijn oog in oog met deze crisis zonder precedent. Maar we zien dat u dat idee niet deelt", heeft AEK volgens de Griekse media geschreven.

"In ieder geval respecteren we uw beslissing en bevestigen we dat we de speler de vrijheid geven om te vertrekken en terug te keren vanaf dit moment om deel te kunnen nemen aan jullie voorbereiding. We wensen u veel geluk en hopen dat het voetbal nog sterker uit deze crisis komt."

Of Vranjes zelf veel zin heeft om terug te komen, laten ze in het midden...