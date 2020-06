Antwerp gaat Lamkel Ze op het matje roepen: "Niemand staat boven de club"

Heeft Didier Lamkel Ze het deze keer echt verkorven bij Antwerp? De club liet alvast in een persbericht weten het er niet zomaar bij te laten.

Lamkel Ze weigert nog te trainen en stak ook al de draak met de club. Daarover leest u meer HIER. Maar de club gaat de Kameroener op het matje roepen.

"De club heeft nota genomen van de uitlatingen in de pers door zijn speler Didier Lamkel Ze en bevestigt ook dat de speler gisteren en vandaag niet is opgedaagd op training. Dit zonder geldige reden. Zoals steeds wordt ook dit intern verder bekeken en aangepakt maar we willen duidelijk melden dat niemand boven de club staat en ieder contract dient gerespecteerd te worden."

Dat Lamkel Ze weeral alle aandacht op zich weet te vestigen, brengt de focus binnen de club weeral op het extrasportieve. Maar binnen Antwerp laten ze weten dat ze toch hopen dat supporters zich toch vooral met het sportieve bezig houden.

"Iedereen met een rood-wit hart verdient het dat er met volle focus gewerkt wordt naar volgend seizoen en de toekomst toe. We kijken er ongelooflijk naar uit om na deze speciale periode zo snel mogelijk opnieuw voor een volle Bosuil te kunnen aantreden."

De Kameroener lijkt zo snel mogelijk weg te willen bij Antwerp en misschien dat ze bij Antwerp zelf Lamkel Ze ook liever kwijt dan rijk zijn. Het is zeker niet de eerste frats van de aanvaller. Volgens RTBF zou Antwerp toch nog 10 miljoen euro willen vangen voor hun smaakmaker/enfant terrible.