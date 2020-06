Didier Lamkel Ze spot met Antwerp: "Training gedaan voor vandaag"

Didier Lamkel Ze wil vertrekken bij Antwerp, enkel een goede contractaanbieding kan hem nog bij de club houden. Ondertussen maakt de Kameroener van de gelegenheid gebruik om te mokken met Antwerp.

Op Instagram deelde hij een foto waarop te zien is dat hij FIFA aan het spelen is. Lamkel Ze schrijft erbij 'De training voor vandaag'. Terwijl zijn ploegmaats zich in het zweet werken op het veld, amuseert de Kameroener zich ernaast.

Het is het zoveelste incident waarin Lamkel Ze een hoofdrol speelt. Benieuwd wat de clubleiding van Antwerp van de berichten vindt.