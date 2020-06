Vijf jaar na vertrek bij Club Brugge keert Dario van den Buijs terug naar België: "Afwachten, maar ik hoop dat het 1A wordt"

Dario van den Buijs is de eerste zomeraanwinst van Beerschot voor volgend seizoen. Of hij nu in 1A of in 1B aan de slag gaat weet de 24-jarige verdediger nog niet, maar ondanks die onzekerheid koos hij toch voor de Mannekes. Wij zaten even met hem samen voor een korte kennismaking.

Afscheid bij Heracles Almelo

"Het was een leuke club en ik heb er mooie jaren beleefd. Mijn eerste jaar had ik pech door blessures en een jaar later was ik zeker van een basisplaats. Alles gespeeld in de competitie en in de eindrondewedstrijden voor de Europa League. Dan verwacht je om ook het jaar erna alles te spelen, maar de trainer heeft een andere keuze gemaakt en heeft me maar in de helft van de matchen ingezet. De club had de optie in mijn contract niet gelicht al hebben ze me later nog wel een nieuw voorstel gedaan. Ik trok mijn conclusies als vrij speler en wil volgend jaar weer meer op het veld staan."

Beerschot troeft eersteklassers af

"Ik heb ook aanbiedingen van onder andere eersteklassers afgewezen. Welke club? Dat is niet aan mij om te vertellen. Maar het is wel mooi dat je uit meerdere aanbiedingen kan kiezen en hen moet vertellen dat de keuze niet op hen is gevallen maar op Beerschot."

Waarom juist Beerschot?

"Het verhaal en de club Beerschot spraken me aan en ik had er gewoon een goed gevoel bij. En een speciale band, niet te vergeten. Die gaat al even terug. Als jongetje kwam ik al kijken en toen de club in eerste provinciale de titel pakte, stormde ik met mijn vrienden het veld op. Dit is ook een mooie stap voor het verdere verloop van mijn carrière."

1A of 1B

Beerschot moet de terugmatch van de promotiefinale tegen OHL nog spelen. Zelf mag hij niet worden opgesteld. "Tja, dat is afwachten. Maar ik hoop vurig dat het 1A wordt. Ik ben ervan overtuigd dat deze club ooit, en hopelijk zo snel mogelijk, in eerste klasse A terecht komt. Daar gaan we alles aan doen. Als het dit jaar niet is dan volgend jaar."

Wie is Van den Buijs als voetballer?

"Ik hou ervan om van achteren uit te voetballen. Ik hecht veel belang aan de opbouw en probeer linies te doorbreken met mijn passing. Verdedigend sta ik zeker mijn mannetje. Je zal me ook veel horen coachen", aldus de linksvoetige centrale verdediger.

Neus voor goals

"In mijn eerste twee jaar bij FC Eindhoven nam ik alle corners, vrijschoppen en penalty’s voor mijn rekening. Het was een fantastische periode met uiteindelijk elf goals en tien assists geloof ik. Heel plezant voor een verdediger. We kregen wel veel strafschoppen, maar dan moet je ze er altijd nog inschieten natuurlijk."

Andere stijl van verdedigen dan in Nederland

Van den Buijs bevestigt het cliché dat er in Nederland op een andere manier verdedigd wordt dan in België. "Dat klopt. De speelstijl is er meer open en er worden meer risico’s genomen. In Nederland zal je veel minder snel een bal in de tribunes geschoten zien worden dan in België. De meerderheid van de ploegen kiest voor een voetballende oplossing. Men zal er bij wijze van spreken liever met 1-0 verliezen en goed voetballen dan 0-0 spelen of een puntje pakken na slecht spel. Toch een mentaliteitsverschil."

Weerzien met Frédéric Frans

"Ik ken Fré heel goed. Ook nog van in mijn tijd bij Lierse, toen ik nog jeugdspeler was. In de zomer komen we samen om te fitnessen en ook toen hij al bij Beerschot zat en ik nog bij Heracles bleven we contact houden."

Parcours als jeugdspeler

"Ik speelde zes jaar voor Lierse, daarna Westerlo en dan nog een 2,5 jaar Club Brugge. Of ik droom om er ooit terug te keren? Daar ga ik niet over praten. Ik heb er een mooie tijd gehad en ik ken nog veel jongens uit die periode, waaronder Brandon Mechele. Maar nu ben ik bij Beerschot en daar zal ook mijn volle focus naartoe gaan."