Belg, met verleden bij Real Madrid, is gelukkig in Noorwegen, maar zegt geen 'nee' tegen Belgische clubs

Ooit keepte hij nog in de jeugd van Real Madrid, maar nu staat hij op het punt om de competitie te hervatten in Noorwegen. Alex Craninx is gelukkig in Molde.

Geboren en getogen in Spanje, maar een Belgische vader en dus was Craninx Belgisch jeugdinternational. De lange doelman heeft jarenlang doorgebracht in de jeugdopleiding van Real Madrid, maar is tegenwoordig actief voor de Noorse kampioen Molde.

In Noorwegen gaat de bal vandaag opnieuw rollen, tot grote opluchting van Craninx. "De situatie is al even onder controle. We trainen ondertussen al een tijdje in kleine groepjes. Door de extra vrije tijd heb ik ook Engelse lessen genomen. Ik heb dubbel zo hard getraind en ben klaar voor de competitiestart."

Craninx is gelukkig in Noorwegen. "Ik werd hier meteen goed opgevangen. We werden vorig jaar kampioen en ik heb mijn contract dan ook verlengd. Het Noorse voetbal is aan een opmars bezig en talenten als Haaland, Odegaard en Berge zijn daar getuige van."

Al sluit Craninx een transfer niet uit. "Maar ik heb ook ambities. Een transfer naar België behoort tot de mogelijkheden. Ik ben en blijf een Belg en zou het fantastisch vinden."