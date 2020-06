Terugkeer Frutos geen verrassing: "Zijn liefde voor het trainersvak is even onvoorwaardelijk als die voor Anderlecht"

Nicolas Frutos loopt weer rond in Anderlecht. Voor velen is dat geen verrassing, want de Reiger heeft zijn liefde voor de club nooit onder stoelen of banken gestoken. Vriend Gunther Van Handenhoven weet hoe nauw hij paars en wit in het hart draagt.

Nochtans vertrok Frutos na de aanstelling van Hein Vanhaezebrouck zelf. "Nicolas zat toen in een andere fase van zijn leven, hij heeft geleerd uit die periode", aldus Van Handenhoven in HLN. "Hij was niet klaar om hoofdcoach te worden. Hij mocht aanblijven als assistent van Vanhaezebrouck, maar heeft toen zelf beslist om dat niet te doen. Sans rancune, hij heeft Anderlecht nooit iets kwalijk genomen." Van Handenhoven en Frutos spelen samen bij de veteranen van Londerzeel en hij kent de Argentijn dus bijzonder goed. "Zijn liefde voor het trainersvak is even onvoorwaardelijk als die voor Anderlecht", zegt hij. "Dit is een totaal ander verhaal dan Zetterberg. 'Nico' heeft de ervaring als trainer. Bij de eerste ploeg én bij de U21. Hij gaat een belangrijke rol spelen in de post-formatie van de jeugd op Anderlecht. Mocht het enkel zijn om de kegeltjes te zetten, dan had hij vriendelijk bedankt voor de job."