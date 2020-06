KV Mechelen richt pijlen op alternatief voor 'dure' Coucke

Yannick Thoelen is bijna weer fit, maar KV Mechelen is na het vertrek van Bram Castro nog op zoek naar een extra doelman. Dat moest normaal Gaëtan Coucke worden, maar de onderhandelingen met Genk zitten in het slop.

Bij Genk heeft Coucke geen toekomst meer, maar de club wil wel nog één miljoen euro voor hem vangen. Te veel, oordeelt KVM. En dus gaan ze op zoek naar goedkopere alternatieven. In die optiek is Jens Teunckens nu in beeld gekomen. De 22-jarige doelman is einde contract bij Antwerp en wil een ploeg waar hij de concurrentie voor de plaats tussen de latten kan aangaan.