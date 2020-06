Brys nu eerder op weg naar OHL dan naar Cercle Brugge

Waar landt Marc Brys straks? De vorig seizoen bij STVV ontslagen trainer kan kiezen. Eerst stond hij hoog op het lijstje van Cercle Brugge, maar daar hebben ze intussen hun kar gekeerd. Maar dat heeft veel te maken met de interesse van OH Leuven.

Cercle Brugge heeft laten weten dat ze buitenlandse pistes onderzoeken. Maar in Brugge voelen ze ook dat OHL hen gaat overtroeven voor Brys. Het klinkt raar, maar Leuven kan hem meer bieden dan een 1A-club.

Voor OHL voldoet hij aan het profiel: hij kan op korte tijd een groep motiveren, wat ook nodig is met de aankomende promotiefinale. Daarnaast kent hij de reeks en Beerschot - waar hij vijf jaar aan de slag was - heel goed. Bij OHL is hij nu de topkandidaat.