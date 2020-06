Sierd De Vos geraakte nog niet onder de indruk van Eden Hazard: "Te zwaar en te lang geblesseerd"

In Nederland kijken ze allemaal naar Sierd De Vos als ze vragen hebben over Spaans voetbal. De Nederlandse commentator kijkt bij Voetbalzone vooruit op de komende weken en had ook een woordje voor Eden Hazard.

"Hij werd gehaald als vervanger van Cristiano Ronaldo, want qua naam behoort hij toch in dat rijtje. Samen met Zidane of Beckham. Maar als Ronaldo er nu nog had geweest, dan zat hij al aan 28 doelpunten", merkt De Vos op.

Hazard lukte voorlopig slechts een doelpunt voor Real Madrid in 16 wedstrijden. "Hij begon te zwaar aan het seizoen, dan geraakte hij geblesseerd. Hij geraakte niet in vorm en geraakte dan weer geblesseerd. Dus echt goed kan hij zijn seizoen nog niet noemen."

Hazard lukte zondagavond wel meteen een assist en kan nog belangrijk worden in de titelstrijd tussen Barcelona en Real Madrid. "Het is positief voor Real Madrid dat hij en Marco Asensio weer fit zijn, maar hetzelfde kan gezegd worden over Luis Suarez. Dat zijn voor Messi weer vijf of zes goals extra en voor Suarez ook weer vijf of zes goals extra."

"Wie er de titel pakt, dat is moeilijk te zeggen. Maar het gaat wel zeker gaan tussen Real Madrid en Barcelona, want de derde volgt alweer op negen punten."