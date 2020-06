Benoit Poulain zit zonder club en wordt genoemd bij Belgische eersteklasser

Vorige zomer nam Benoit Poulain na 3,5 seizoenen afscheid van Club Brugge voor een Turks avontuur. Na een half jaar was hij er echter weer weg en nu wordt de Franse verdediger gelinkt aan een terugkeer naar de Belgische competitie.

Excel Moeskroen wil zich graag versterken met Benoit Poulain, meldt Sudpresse. De Fransman is inderdaad een buitenkansje op de transfermarkt, want in januari liet hij zijn contract ontbonden bij Kayserispor. Hij is dus gratis binnen te halen.

De 33-jarige Fransman heeft ervaring bij de vleet en kent de Belgische competitie als zijn binnenzak. Hij droeg 1,5 jaar het shirt van KV Kortrijk en 3,5 jaar dat van Club Brugge, waar hij vorige zomer einde contract was. Een jaar later zou hij dus al kunnen terugkeren naar de Jupiler Pro League.