Niet Preud'homme maar wel andere oude bekende van Standard is nieuwe T1 van FC Twente

FC Twente dacht even aan Michel Preud'homme als trainer voor het seizoen 2020/21, maar MPH heeft een punt achter zijn trainerscarrière gezet. Ondertussen hebben de Tukkers met Ron Jans nu toch een T1 gevonden.

Toen men bij FC Twente het nieuws vernam dat Michel Preud'homme zou stoppen als trainer bij Standard werd de coach gecontacteerd door zijn ex-club. Maar MPH was niet beschikbaar, want hij had besloten om een punt te zetten achter zijn trainersloopbaan.

Twente zette zijn zoektocht verder en kwam terecht bij Ron Jans, een ervaren rot met meer dan 450 Eredivisie-duels op zijn teller. De 61-jarige trainer werd woensdag officieel voorgesteld bij de Tukkers. Jans' vorige job was bij FC Cincinnati. In 2012 was hij ruim 3,5 maanden aan de slag bij Standard.