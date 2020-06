🎥 Vanavond neemt Real Madrid het op tegen Valencia en de laatste keer dat de teams elkaar bekampten deed Thibaut Courtois dit

Vanavond staat de wedstrijd tussen Real Madrid en Valencia op het programma. In een altijd beladen duel moet Real Madrid zien dat leider Barcelona niet uitloopt.

In december namen de twee ploegen het al tegen elkaar op in een wedstrijd die op 1-1 eindigde. De wedstrijd op zich had weinig om ziens, maar in de allerlaatste seconden van de wedstrijd is het Thibaut Courtois die een hoofdrol opeist.

De doelman gaat bij een 1-0 achterstand mee naar voren bij een corner en torent boven iedereen uit. De kopbal van Courtois wordt nog gepareerd, maar in de rebound schiet Benzema alsnog de gelijkmaker tegen de netten.

😱 | Benzema maakt gelijk in de allerlaatste seconden van de wedstrijd! 🔥



Na de wedstrijd is de Spaanse pers dan ook vol lof over Thibaut Courtois. De doelman houdt op dat moment Real Madrid zowel achteraan als vooraan recht en is bij uitstek de beste man bij Madrid. Courtois zet zijn sterke prestaties bij Real Madrid het hele seizoen door. Hij wordt dan ook niet voor niets in februari verkozen tot 'speler van de maand' in La Liga.