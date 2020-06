Eupen hervat de trainingen: "We zijn blij elkaar weer te zien"

Woensdag vond ook voor de spelers van Eupen weer de eerste training plaats. De spelers waren blij weer te kunnen voetballen.

Op woensdagochtend stond de eerste training voor Eupen weer op het programma. Al moeten de spelers voorlopig nog wel rekening houden dat ze de nodige afstand bewaren. "Het is voor ons aanpassen aan de situatie, maar ik ben blij dat ik de bal nog eens mag voelen", zegt Nils Schouterden. "Contact vermijden? Daar hoeven wij niet bij stil te staan. De trainers hebben specifieke oefeningen bedacht die ervoor zorgen dat er geen contact mogelijk is. Het enige dat wij moeten doen is hun instructies opvolgen en plezier hebben."

De spelers van Eupen hebben elkaar al maanden niet meer gezien. "We zijn erg blij elkaar weer te zien. Het heeft drie maanden geduurd. Ik ben nog nooit zo lang thuis gezeten. Het voelt goed om terug op het veld te staan", aldus de linksachter. Schouterden en co moesten de afgelopen weken thuis trainen en dat was niet altijd even gemakkelijk. "De eerste vijf weken waren gemakkelijk en toen werd het moeilijker. We zaten te wachten op de beslissingen van de Pro League... Ik heb het na vijf weken opgegeven, maar we hebben toen met de staf gesproken. We kregen twee weken vakantie en dan keerden we terug, en alles was weer in orde. Ik ben blij dat ik weer met een bal kan trainen en kijk uit naar het nieuwe seizoen", besluit Nils Schouterden.