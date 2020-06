Real Madrid gaat mét Hazard voor tweede winst op rij

Real Madrid neemt het om 22u op tegen Valencia en zal dat doen met Eden Hazard.

Na de winst op Eibar zat Eden Hazard met een pak ijs aan de enkel langs de kant, maar dat bleek dan toch eerder uit voorzorg te zijn. Hazard start, net zoals Thibaut Courtois, gewoon in de basis tegen Valencia.

Er zijn echter wel wat wijzigingen in de elf van Zidane. Rodrygo, die zwak was tegen Eibar, moet plaats ruimen voor Fede Valverde. Daardoor schuift Hazard naar de spitspositie, waar hij een duo vormt met Benzema. Achteraan is Marcelo niet hersteld van de wedstrijd tegen Eibar. Dat en Zidane wil meer defensieve zekerheid en dus kiest hij voor Ferland Mendy.

Bij Valencia start met voormalig Standard-verdediger Eliaquim Mangale ook een oude bekende in de basis.