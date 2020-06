Verstraete is op de Bosuil: transfer vandaag nog afgerond

Straffe transfer! Birger Verstraete is op de Bosuil om zijn contract bij Antwerp te tekenen. Dat moet straks nog officieel bekend gemaakt worden.

Verstraete wordt dus de volgende transfer van The Great Old, zoals GvA vandaag al aankondigde. De middenvelder wil meer speelkansen en zal die bij Antwerp zeker krijgen. Ivan Leko is gek van zijn soort voetballer.

Maar wat met Steven Defour? Aangezien de twee een soortgelijk profiel hebben, lijkt Defour nu overbodig geworden. De blessuregevoelige middenvelder zag zijn contract nog niet verlengd en de kans is groot dat het ook niet meer zal gebeuren.