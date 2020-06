Club Brugge hervat de trainingen: zes spelers niet meer welkom

Philippe Clement verwelkomt vandaag zijn manschappen weer op de club.

De spelers van Club Brugge ondergaan enkele medische en fysieke testen en zullen maandag de eerste veldtraining aanvatten. Voorlopig doet Club Brugge dat met Dennis, Diatta en Mata, ondanks de grote belangstelling in de spelers.

Ook Percy Tau loopt er nog tussen. Club Brugge zoekt naar een oplossing met Brighton over de Zuid-Afrikaanse aanvaller.

Wie er niet tussen lopen en dat ook niet meer zullen doen zijn Vanlerberghe, Ngonge, Letica, Hubert, Touba en Masovic. Voor hen ligt er geen toekomst meer bij Club Brugge en zij mogen uitkijken naar een nieuwe club.

Aan de inkomende kant is het nog steeds stil in Brugge, al speuren Mannaert en co de transfermarkt af naar opportuniteiten en potentiële vervangers voor de spelers die zouden vertrekken.