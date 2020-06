Gilbert Timmermans wordt erevoorzitter van Voetbal Vlaanderen

Gilbert Timmermans wordt na een rijkgevulde carrière erevoorzitter bij zijn Voetbal Vlaanderen. In juni wordt Timmermans er 75 en ziet hij zich gedwongen om een stap terug te zetten.

Op 75e jarige leeftijd wordt hij verplicht om zijn werkzaamheden binnen de voetbalbond stop te zetten en dus wordt Gilbert Timmermans erevoorzitter bij Voetbal Vlaanderen. Timmermans richtte de organisatie zelf op, maar had ook een groot aandeel in andere zaken binnen het Belgische voetbal.

Timmermans vindt het jammer dat het erop zit, maar kijkt tevreden terug. “Ik ga zeker nog eens naar een vergadering om enkele goede vrienden en kennissen te ontmoeten. Voetbal zit in mijn bloed, dat gaat er niet meer uit. Ik heb veel gegeven voor het Belgische voetbal, maar ook veel gekregen. Ik heb mensen leren kennen van Poperinge tot Aarlen en ver daarbuiten. Voor mijn werk heb ik de halve wereld afgereisd, maar het voetbal heeft mijn vriendenkring groter gemaakt. "

Nu Timmermans erevoorzitter is, krijgt hij wat meer tijd om zich met andere dingen bezig te houden. “Het zal zeker aanpassen worden. Sinds het uitbreken van het coronavirus zijn mijn vrouw en ik voor het eerst drie maanden aan een stuk voortdurend samen geweest. Ik moet zeggen: het ging heel goed. Voor het eerst in 50 jaar zal ik meer dan één avond per week thuis zijn.”

Timmermans was gedurende zijn carrière ondervoorzitter van de KBVB, lid van het Uitvoerend Comité en voorzitter van het departement Reglement, voorzitter van het Beroepscomité en de licentiecommissie voor Hoger Beroep, director operations van The Holland-Belgium Bid voor het WK 2018. Het valt dus niet te ontkennen dat Timmermans een grote rol heeft gespeeld binnen de ontwikkelingen van het Belgische voetbal.