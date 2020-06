Real Madrid boekt belangrijke overwinning, Hazard weeral beslissend

Real Madrid heeft de moeilijke wedstrijd al bij al makkelijk kunnen winnen. Valencia creëerde weinig en zat in de tweede helft al snel door hun beste krachten heen. Real Madrid nadert weer tot op twee punten van Barcelona.

Doordat Barcelona hun wedstrijd tegen Leganes al wist te winnen, wist Real Madrid wat het moest doen. Real Madrid begon met Eden Hazard en Thibaut Courtois in de basis en het was die eerste die het eerst van zich deed spreken. Hazard had ook altijd moeten scoren, maar wrong de eerste kans van de wedstrijd de nek om.

Dat was het signaal voor Valencia om te komen opzetten en het was Rodrigo die er meteen dicht bij kwam. De Spaanse spits schoot overhoeks tegen de paal. Real was gewaarschuwd, maar kwam iets later toch goed weg wanneer Rodrigo de bal wel tegen de netten duwde. Gelukkig voor hen stond Maxi Romero in dezelfde fase buitenspel.

In de tweede helft kwam Valencia er niet meer uit en was het balbezit voor Real Madrid. Het was Eden Hazard die dan ook mee voor zorgde dat Real op voorsprong kwam. De Rode Duivel zette Benzema op weg naar 1-0. Real Madrid had bloed geroken en het was invaller Marco Asensio, na maanden blessureleed, die seconden na zijn invalbeurt de bevrijdende tweede treffer maakte.

Wedstrijd was gespeeld, maar het mooiste moment moest nog komen. Weer was het invaller Asensio die betrokken was, al kwam het derde doelpunt volledig op naam van Karim Benzema. De Franse spits nam een moeilijk bal in de lucht aan, wipte hem over de aanstormende verdediger en jaste met zijn 'mindere' linker de bal prinsheerlijk de winkelhaak in.

De frustratie bij Valencia groeide en de Zuid-Koreaan Kang-In Lee kreeg nog rood te zien. Met de winst komt Real Madrid op twee punten van Barcelona. Barcelona moet morgen naar Sevilla, terwijl Real Madrid het zondag opneemt tegen Real Sociedad.