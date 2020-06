UPDATE Premier League: VAR redt Spurs (zonder Belgen) in slotminuten tegen ManU, rode lantaarn Norwich mist start

De eerste twee post-corona duels in de Premier League werden woensdag afgewerkt. Vrijdagavond stonden Norwich - Southampton en Tottenham - Manchester United op het programma. Er begon geen enkele Belg aan de aftrap.

Om 19u Belgische tijd was het aan Norwich en Southampton, ofwel de rode lantaar tegen het nummer 14. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na de pauze vonden de Saints wel meermaals een gaatje in de geel-groene verdediging. Ings, Armstrong en Redmond zetten de 0-3 eindstand op het scorebord.

Wanneer je na 3⃣ maanden eindelijk terug op een bal mag trappen, doe je dat zo! 🔥💣 @IngsDanny pic.twitter.com/aOE1ICkU4m — Play Sports (@playsports) June 19, 2020

Een uitstekende zaak voor Southampton, dat nu tien punten boven een degradatieplaats staat. Voor Norwich blijft het er ook na de coronabreak benard uitzien. Met nog acht matchen te gaan staan ze alleen laatst met zes punten achterstand op de veilige 17e plaats.

Om 21u15 stond José Mourinho met Tottenham tegenover zijn ex-club Manchester United. De aanvallende impulsen bij de Red Devlis moesten van Martial, Rashford, James en Bruno Fernandes komen. Ze werden niet opgevangen door Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Beide Rode Duivels startten op de bank en voor eerstgenoemde is dat toch een verrassing. Dier en Sanchez startten centraal achterin. Harry Kane, de goalgetter van de Spurs die lang out was, maakt zijn rentrée.

Update: Na een gesloten wedstrijdbegin werd de ban na iets meer dan 25 minuten gebroken. Bergwijn maakte een enorme snelheid, liep Maguire er helemaal af en vloerde ook De Gea met zijn schot: 1-0 voor Spurs. De Spaanse doelman pakte kort hierna wel uit met een geweldige save op een kopbal van Son. Een volgende kans op 2-0 bleef niet lang uit, Sanchez trapte van dichtbij over.

United kwam na rust wel goed uit de kleedkamers. Bruno Fernandes nam de bal in één tijd op de slof en zijn poging zoefde maar net naast. Martial schoot in de draai op doel, een fantastische reflex van Lloris voorkwam de gelijkmaker. In de slotfase werd het alsnog 1-1. Dier werkte Pogba neer in de zestien. Bruno Fernandes plaatste de strafschop tegen de netten.

Na contact tussen Dier en Fernandes ging de bal opnieuw op de stip wees de ref opnieuw naar de stip, maar de VAR vond dat het te licht was en ontzegde Man United een tweede strafschop. Een puntendeling dus tussen Tottenham en Manchester United. Bij de thuisploeg bleven Alderweireld en Vertonghen een hele match op de bank.