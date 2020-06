Zidane lyrisch over het duo Hazard en Benzema: "Eden heeft een heel sterke partij gespeeld"

Real Madrid begon met een 6 op 6 aan de herstart van La Liga en donderdag kon Zinédine Zidane rekenen op een uitstekende Karim Benzema. Ook Eden Hazard verkeerde in goede doen. De trainer van Real Madrid was dan ook lovend over het duo.

Karim Benzema is over Ferenc Puskas gewipt in de topschutterstand aller tijden bij Real Madrid. Op aangeven van Eden Hazard kwam hij op gelijke hoogte met de Hongaar, met een magnifieke volley erover. "De bal op die manier opwippen en hem dan zo binnen schieten met een volley, dat is een moeilijke combinatie. Het was een fantastisch doelpunt", aldus Zinédine Zidane. "Karim doet altijd zijn werk. Hij is de nummer 9 van Real dus moet hij goals maken. Maar hij doet meer dan dat. Daarom ben ik bijzonder blij voor hem dat hij zo heeft gescoord en de criticasters de mond heeft gesnoerd."

De Fransman had het ook over Eden Hazard, die voor de tweede keer in de basis mocht starten. "Ook Eden heeft een heel goede partij gespeeld. Conditioneel zat het goed in die 80 minuten. Soms oogde hij wat vermoeid en dan nam hij plots de bal en versnelde hij weer." In zijn eerste match speelde Hazard 60 minuten en kreeg hij een tik op de enkel. Nu speelde hij 80 minuten zonder last, dus niets om ongerust over te zijn bij Hazard.