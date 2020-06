Leko over de drie spelers die er nog niet zijn: "Als je niet wil komen, zelfs al heet je Messi, dan moet je niet komen"

Ivan Leko heeft zijn eerste trainingen bij Antwerp achter de rug. De Kroaat heeft echter Steven Defour, Didier Lamkel Zé en Dieumerci Mbokani nog niet gezien. Toch drie belangrijke namen.

Over Lamkel Zé: "Ik weet niet wanneer ik hem zal zien en óf ik hem zal zien. Ik werk met de spelers die hier zijn en die de regels van de club respecteren. Als iemand dat niet wil... Lamkel Zé is geen thema voor mij. Want hij is hier niet, ik heb hem nog niet ontmoet", zegt hij in HLN.

Over Defour: "Ook over hem kan ik niets zeggen, want hij is hier niet. Behalve dat hij een heel goede speler is."

Over Mbokani: "Natuurlijk. Maar ik ga niemand smeken om te komen of te blijven. Nooit. Als je écht wil komen, dan kom je. Maar als je niet wil, zelfs al heet je Messi, dan moet je niet komen. Al denk ik dat Mbokani hier heel graag was. Vorig seizoen was het beste uit z'n carrière. Als hij dat zou kunnen herhalen, dan hoop ik dat we snel positief nieuws krijgen."