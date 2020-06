Premier League: Scheve situatie in 120 seconden rechtgezet door Chelsea, anoniem debuut voor Zivkovic (ex-KVO)

Zondag was het aan Chelsea om de draad weer op te pikken in de Premier League. Tegenstander van dienst van Aston Villa, dat vier dagen eerder al speelde tegen Sheffield United (0-0). Sheffield nam het in de vroege namiddag op tegen Newcastle en moest puntenloos huiswaarts keren.

John Egan maakte het moeilijk voor Sheffield United door in de vijftigste minuut zijn tweede gele kaart te pakken. Pas vijf minuten later kon Newcastle het pantser van de bezoekers doorbreken. Saint-Maximin opende de score, Ritchie en Joelinton zorgden ervoor dat de drie punten zeker in Newcastle bleven. Bij Sheffield was er het overigens het debuut van Richairo Zivkovic (ex-KV Oostende), maar dat veranderde niets aan het wedstrijdverloop.

Batshuayi niet nodig

Later op de namiddag was er het treffen tussen Aston Villa en Chelsea. Frank Lampard zette Michy Batshuayi niet op het wedstrijdblad en zag zijn team vlak voor de rust op achterstand komen via Hause.

Om het tij te keren bracht hij Barklet en Pulisic op het veld en vijf minuten, op het uur, leverde dat de gelijkmaker op. Pulisic! Een gouden wissel dus. Binnen de 120 seconden maakte Giroud er zelfs 1-2 van, opnieuw op aangeven van Azpilicueta.

Door de driepunter naderen de Blues tot op drie punten van Leicester en wordt de kloof op achtervolger Manchester United uitgediept tot vijf punten.