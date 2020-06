Hoe de abonnementen bij Club Brugge in recordtempo waren uitverkocht: "Supporters willen weer bij hun tweede familie zijn"

De Belgen hunkeren naar het voetbal en al zeker naar dat van hun favoriete club. Zoveel is duidelijk, want de abonnementen vliegen als zoete broodjes over de toonbank.

De abonnementenverkoop bij sommige clubs gaat razend snel. Bij Club Brugge zijn alle 24.000 abonnementen zelfs al uitverkocht. "Het is de hunkering naar voetbal. Supporters willen weer bij hun tweede familie zijn en weer dat deeltje van hun identiteit uiten. Het is de hunkering ook naar sfeer, euforie en een gemeenschappelijk gevoel", legde Bob Madou, commercieel directeur bij Club Brugge, uit bij Het Laatste Nieuws. Ook het succes bij bijvoorbeeld KV Mechelen en Antwerp doet hem plezier, maar uiteraad heerst er door het coronavirus nog veel onduidelijkheid voor de fans. Wat kunnen ze met hun abonnement? "Toch is het nu de hoogste tijd om de fans perspectief te geven over wanneer ze terug naar het stadion mogen komen. Daarbij gaat het niet enkel over op een zitje zitten, maar ook over toekomen en weggaan", besloot hij.