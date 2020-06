Moet Barcelona basispion nog wat langer missen in titelstrijd?

Met de heropstart van de competitie zat de schrik erin bij velen dat de blessures zich zouden opstapelen. Bij Barcelona is er al één basispion geveld door een blessure, namelijk Frenkie De Jong.

De Jong was door een kuitblessure afwezig in de wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla, een magere topper die op 0-0 eindigde. Uit de medische update van Barcelona blijkt dat een spier in de kuiten hem parten speelt.

De volgende competitiewedstrijd, dinsdag tegen Athletic Bilbao, komt hoogstwaarschijnlijk nog te vroeg voor de Nederlandse middenvelder. Zondagavond kan Real Madrid op gelijke hoogte komen met Barcelona in de titelstrijd. Barcelona zal al zijn spelers nodig hebben om de titel binnen te halen dit seizoen.