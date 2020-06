Geen oefenpot tegen Club Brugge? Reken dan maar op een hap van 15.000 euro uit het budget

Het profvoetbal kreunt onder coronacrisis, maar ook op amateurniveau zijn de gevolgen niet te onderschatten. Sommige clubs teren op een oefenmatch tegen een eersteklasser om de kas te spijzen en die valt nu in het water. Ook sponsors zouden kunnen afhaken.

0-11 en 1-9, dat waren de uitslagen van KFC Heist - Club Brugge in 2018 en 2019. Het is vaak de eerste match in de oefencampagne van blauw-zwart tijdens de voorbereiding op een nieuw seizoen. Voor de fans is het de eerste keer in twee maanden dat ze hun favoriete club weer aan het werk kunnen zien. Zomertransfers maken hun eerste speelminuten en er wordt in een nieuwe uitrusting gespeeld.

Grasmat van Heist als trekpleister

Voor Heist is het een enorm lucratieve oefenpot, maar valt dit jaar in het water door de coronacrisis. "Er is een samenwerkingsakkoord tussen Knokke, KFC Heist en Club Brugge. Elk jaar speelt blauw-zwart een oefenduel tegen ons of tegen Knokke. Dit jaar zou het tegen Knokke zijn, dus hadden wij niet op die inkomsten gerekend", aldus Piet De Groote, voorzitter van KFC Heist.

Een precies bedrag kan De Groote niet op de opbrengst van een oefenmatch tegen blauw-zwart plakken, maar hij schat het op zo'n 15.000 euro. Een enorm bedrag voor een club uit tweede provinciale. "Alle opbrengsten in de kantine en een deel van de recette. Dat weegt toch zwaar door. Jammer dus voor Knokke."

"Maar de match tegen Club is niet het enige prestigieuze oefenduel van Heist. We hebben hier ook al andere eersteklassers mogen ontvangen, zoals Gent en Cercle Brugge. En soms spelen de grote club hier oefenduels tegen andere clubs. Ze komen graag naar ons voor de goede grasmat. Zo waren we ook vaak een uitvalbasis voor de Rode Duivels", legt De Groote uit.

Voorts hoopt de voorzitter van de tweedeprovincialer dat er weinig sponsors zullen afhaken. "Het zou kunnen dat ze door de crisis zich een jaartje terugtrekken. We moeten hoe dan ook op zoek naar oplossingen. Met de gemeente wordt er werk gemaakt van een steunfonds en ik ben ook voorstander om de spelerscontracten met 20% naar beneden te halen. Nood breekt wet en ze zullen onze kant van het verhaal wel begrijpen", besluit De Groote.