OFFICIEEL: Jan Vertonghen verlengt contract bij Tottenham met 1 maand

De 33-jarige verdediger heeft, net als invallersdoelman Michel Vorm overigens, zijn contract bij de Spurs verlengd tot het einde van het seizoen. Tottenhams laatste competitiematch staat gepland op 26 juli, uit bij Crystal Palace.

Daarna is het verhaal van Vertonghen, die niet meer in de plannen van Mourinho zou passen, na acht seizoen definitief voorbij bij Tottenham. Waar onze landgenoot volgend seizoen zal spelen, is nog niet bekend.

Vertonghen gaf zelf eerder al aan een andere cultuur te willen opsnuiven. Onder meer Betis Sevilla hengelt naar de diensten van de Belgische recordinternational.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS