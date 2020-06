Moses Simon verkozen tot beste speler van het decennium op zijn positie

Op een jaar tijd heeft Moses Simon zich helemaal in de harten van het Nantes-publiek gespeeld. Dat blijkt uit een recente verkiezing van en door de club, voor het 'elftal van het decennium'.

De supporters van FC Nantes hebben de voorbije dagen per positie kunnen stemmen op hun beste elftal van het decennium. Op de rechterflank zien we een oude bekende van de Jupiler Pro League terug. Moses Simon was zelfs de meest populaire onder de wingers. Hij haalde 69% van de stemmen. Zijn collega op de linkerflank Vincent Bessat 38%.

Vos ailiers de la 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗻𝗻𝗶𝗲 sont...



⚡ @Simon27Moses (69% des votes)

⚡ Vincent Bessat (38%)



À vos avis 👇 pic.twitter.com/KXShKgSUto — FC Nantes (@FCNantes) June 18, 2020

Een lichtjes bizar resultaat, aangezien de ex-speler van KAA Gent maar een seizoen heeft gespeeld voor de Kanaries. Voorts zien we ook Emiliano Sala terug in het elftal van het decennium. De onfortuinlijke spits kwam om het leven in een vliegtuigongeval net nadat hij zijn transfer naar Cardiff had afgerond. Dit is het volledige 'Elftal van het Decennium', verkozen door de fans van Nantes.