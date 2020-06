Club Brugge heeft meer informatie over aankomst van Simon Deli

Club Brugge heeft de trainingen hervat, maar de spelersgroep is wel nog niet compleet. Ontbreekt nog op het appèl: Simon Deli. Even voorbij midden juni werd al duidelijk dat hij later zou aansluiten dan de anderen wegens een terroristische aanslag in zijn thuisland.

Door die aanslag kan de vlucht vanuit Ivoorkust en Nigeria richting Europa niet kunnen vertrekken en ook het coronavirus speelt daar nog een rol in. De andere spelers hebben ondertussen de medische testen in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende al afgelegd, maar Deli dus nog niet. Ook andere spelers uit onze competitie zoals Paul Onuachu zouden die vlucht moeten nemen. "Zonder die gemeenschappelijk geplande vlucht met de spelers van Genk en Gent was Simon wellicht al hier geweest", zegt trainer Philippe Clement aan Het Laatste Nieuws. Ondertussen heeft Club wel al meer nieuws. Deli zou zich deze week alsnog kunnen melden in België en zou dan zijn medische en fysieke tests afleggen. Vervolgens kan de Ivoriaanse verdediger dan met een deel van de A-kern beginnen te trainen.