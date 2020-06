Arsenal vindt dan toch een akkoord met 'flaterverdediger' David Luiz

Arsenal heeft dan toch het contract van David Luiz verlengd. Het was even twijfelen of ze dat wel zouden doen, maar het is uiteindelijk een contract van 1 jaar geworden voor de 33-jarige verdediger.

Na het 3-0 verlies tegen Manchester City, was het twijfelachtig of Luiz een nieuw contract zou krijgen bij The Gunners. Luiz ging stevig in de fout bij de 1-0 en veroorzaakte de penaltyfout voor de 3-0. De Braziliaan heeft in totaal 25 minuten gespeeld die partij. Hij werd erop gebracht voor Pablo Mari in minuut 24 en kreeg de rode kaart bij zijn penaltyfout in minuut 49.

Maar de club verkondigt nu dat de contractverlenging van David Luiz belangrijk is voor de ploeg. Technisch directeur Edu verdedigt zijn landgenoot. "David is een heel belangrijke speler voor ons die de meeste matchen betwist. Hij is heel belangrijk voor het team: zijn communicatie en passing... hij helpt iedereen", klinkt het.

Nog transfernieuws

Arsenal heeft ook meteen bekendgemaakt dat ze vededigers Cedric Soares en Pablo Mari langer zullen houden. Beide spelers werden nu nog gehuurd van respectievelijk Southampton en Flamengo maar komen definitief over.

Het contract van Dani Ceballos is verlengd tot het einde van de Premier League. De middenvelder moest normaal gezien op 30 juni terugkeren naar Real Madrid maar mag nu blijven tot de competitie gedaan is.