Recordaankoop vertelt Mourinho dat hij niet meer onder hem wil spelen

José Mourinho heeft slecht nieuws te verwerken gekregen. Recordaankoop Tanguy Ndombele wil niet meer uitkomen voor de club, zolang Mourinho er coach is.

Tussen Mourinho en Ndombele gaat het al langer minder goed. De Franse recordaankoop wist nog niet te overtuigen in Londen en Mourinho uitte al meermaals zijn frustraties over de spelers in de media.

Dat zou Ndombele niet kunnen appreciëren en de relatie tussen de twee heeft dan ook een nieuw dieptepunt bereikt. De middenvelder en Mourinho zouden deze week hebben samengezeten, waarna Ndombele het nieuws aan de Portugese coach vertelde.

Dat Ndombele niet meer wil uitkomen onder Mourinho is een serieuze streep door de rekening voor Tottenham. Afgelopen zomer betaalde het nog een recordbedrag voor de middenvelder, zo'n 60 miljoen.

Mourinho spaarde dit seizoen zijn kritiek voor Ndombele niet. "Hij zal veel indruk maken op Youtube, maar hij speelt wel in de Premier League. Maar zijn prijs rechtvaardigen, dat heeft hij nog niet gedaan", was Mourinho niet onder de indruk. Ook over de fysieke paraatheid stelde Mourinho zich al vragen. "Hij is een getalenteerde speler, maar hij moet beseffen dat hij in de Premier League speelt. Ik kan hem zoveel tijd niet geven, want het team gaat voor."