Na middenvelder en aanvaller: Chelsea zoekt serieuze versterking in de verdediging

Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj heeft blijkbaar nog ergens een goed gevuld spaarpotje gevonden. Na Hakim Ziyech en Timo Werner, zou Chelsea nu interesse hebben in verdediger Dayot Upamecano.

40 miljoen euro voor Hakim Ziyech, 50-60 miljoen euro voor Timo Werner. Chelsea heeft zijn kern al voor zo'n 100 miljoen euro versterkt voor komend seizoen. Maar de transferwoede van eigenaar Abramovitsj is nog niet gestild.

De 21-jarige verdediger Dayot Upamecano is een gegeerde speler op de transfermarkt. Onder andere Arsenal wordt ook al lang genoemd als geïnteresseerde. Upamecano heeft tot medio 2021 een contract bij RB Leipzig, maar zal dat contract hoogstwaarschijnlijk niet uitdoen. De verdediger moet Leipzig zo'n 60 miljoen euro opleveren.

Wie gaat dat betalen?

Het is nog maar de vraag wie zoveel wilt betalen. De gevolgen van de coronacrisis lijken voorlopig nog niet door te sijpelen tot in Chelsea, maar ooit moet moet de geldkraan dicht. Arsenal is dan weer geen club die vaak pronkt met transfers boven de 50 miljoen euro