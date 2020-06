Over en out voor Veronica Inside? "Ik gooi 600.00 euro weg, maar moet deze beslissing nemen"

Het ziet ernaar uit dat het over en uit is voor het populaire voetbalprogramma Veronica Inside. Johan Derksen heeft principieel besloten om niet meer aan dezelfde tafel te gaan zitten als presentator Wilfried Genee.

"Dit is een dure beslissing, want ik gooi 600.000 euro weg met deze beslissing", zegt Derksen bij het Nederlands persbureau ANP. "Maar het is gewoon niet meer geloofwaardig als ik met iemand zoals hem rond de tafel ga zitten", klinkt het nog.

Hypocriet

"Ik vind Wilfried Genee een hypocriet. Op het moment dat ik een mop maak, reageert hij niet en hij vindt het zelfs uitstekend. Maar later neemt hij het me opeens kwalijk, dat vind ik hypocriet en met zo iemand wil ik niet meer rond de tafel zitten", aldus de analist.

Mogelijk maakt Veronica Inside toch nog een doorstart, zonder Genee of zonder Derksen en Van der Gijp.