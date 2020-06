Anderlecht wordt concreet voor aanvallende middenvelder, maar moet afrekenen met pittige concurrentie

Bij Anderlecht is men nog op zoek naar versterking, maar het mag allemaal niet te veel kosten. In die optiek werd er met doelman Timon Wellenreuther al een opportuniteit binnengehaald. Linksback Bogdan Mykhaylichenko wordt naar alle waarschijnlijkheid de volgende, maar daar zal het niet stoppen.

Aanvallend mag er ook nog iets bij bij paars-wit. De interesse in de Zuid-Koreaan Jae-sung Lee is niet nieuw, maar nu heeft Anderlecht ook officieel een bod ingediend bij Holstein Kiel, de nummer 11 in de tweede Bundesliga.

De 27-jarige spelverdeler draaide een zeer goed seizoen en was goed voor negen goals en zeven assists in 31 wedstrijden. Volgens Kicker hebben ook Crystal Palace een en een niet nader genoemde Spaanse club een bod gedaan op de aanvallende middenvelder.