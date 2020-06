Geen veranderingen na Raad van Bestuur van de Pro League: Peter Croonen zal aanblijven als voorzitter

De grote veranderingen zijn uitgebleven. Binnen de Raad van Bestuur van de Pro League gingen enkele stemmen de ronde dat de stoel van voorzitter Peter Croonen wankelde. De Genk-voorzitter werd vooral verweten dat hij te veel de belangen van zijn eigen club zou verdedigen.

De Raad van Bestuur van de Pro League kwam vandaag opnieuw samen. Er ging gesproken over de positie van voorzitter Peter Croonen, maar er zijn geen veranderingen op til. Croonen blijft dus aan het roer.

Er zijn wel enkele andere beslissingen genomen. Zo zal de volgende Algemene Vergadering op 7 juli plaatsvinden in plaats van 2 juli. Zo zouden ze volgens Het Laatste Nieuws in actie kunnen komen na een eventuele uitspraak van het BMA over volgend seizoen. Ook het testprotocol voor de professionele clubs werd definitief goedgekeurd. Deze procedures kunnen volgende week aanvangen.