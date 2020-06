OFFICIEEL: Antwerp troeft AA Gent af in de strijd om Frank Boya

Antwerp is uitstekend bezig op de transfermarkt. Naast onder meer de transfer van Birger Verstraete en de contractverlenging van Mbokani heeft de club nu Frank Boya overgenomen van Moeskroen. De Kameroener komt transfervrij over.

Frank Boya deed het dit seizoen uitstekend in de Jupiler Pro League. Daardoor stond hij een lange tijd in de belangstelling van AA Gent, maar Antwerp heeft uiteindelijk de strijd om de Kameroener gewonnen.

Boya heeft een contract van twee seizoenen getekend met een optie op twee extra seizoenen. Het is opnieuw een serieuze versterking voor Antwerp. De club is goed bezig op de transfermarkt, want het haalde eerder Butez al weg bij Moeskroen en ook Birger Verstraete werd al binnengehaald.