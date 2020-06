OFFICIEEL: KV Mechelen verlengt contract van goalgetter en een Grieks goudhaantje

Bij KV Mechelen is er vooralsnog weinig transferactiviteit te bespeuren. Een nieuwe doelman (Coucke of Teunckens) blijft prioritair. Daarnaast proberen de Maneblussers de huidige kern zo veel mogelijk bij elkaar te houden.

Thibault Peyre zette al zijn kribbel onder een contractverlenging tot 2024. Nu is het ook de beurt aan twee andere spelers. William Togui tekent eveneens bij tot 2024 bij Malinwa. De Ivoriaanse spits was dit seizoen al meermaals belangrijk voor KVM met zijn negen goals.

Angelos Kotsopoulos, een 19-jarige Griek die vorige zomer overkwam van Asteras Tripolis, zal ook volgend seizoen uitkomen voor Malinwa.

De Griekse spits liet in de jeugd al zijn torinstinct zien en was goed voor tien doelpunten in veertien wedstrijden. Komend seizoen moet hij definitief doorbreken bij de beloften en zo doorstromen naar de A-kern. Ook FC Twente had volgens Het Laatste Nieuws een oogje op de veelbelovende aanvaller.