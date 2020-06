Jong talent staat voor het eerst aan de aftrap bij FC Barcelona dit seizoen

Op dit moment neemt FC Barcelona het op tegen Celta de Vigo. Door de schorsing van Sergio Busquets start de 20-jarige Riqui Puig voor het eerst in de basis dit seizoen. Ook Ansu Fati staat in de basiself.

