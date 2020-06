Zinedine Zidane beschikt over 'beste duo' uit geschiedenis Real Madrid: "Uitzonderlijk wat ze laten zien"

Real Madrid heeft zich helemaal terug in de Spaanse titelstrijd geknokt. Zinedine Zidane loofde daags voor de match tegen Espanyol zijn twee centrale verdedigers. De Franse legende noemde Varane en Ramos 'het beste centrale verdedigingsduo uit de geschiedenis van Real Madrid."

De Spaans-Franse tandem doet het erg goed dit seizoen. "Het is het beste duo uit de geschiedenis van Real", vertelde Zidane op de persconferentie voor de match tegen hekkensluiter Espanyol, dat zopas zijn trainer ontsloeg.

"Het is uitzonderlijk wat zij laten zien. Het is niet mijn gewoonte om over individuen te spreken, want wat telt is het collectief. Maar deze twee jongens hebben al een uitzonderlijke weg afgelegd bij deze club."

Zidane, 48 jaar intussen, gaf verder nog aan dat hij zichzelf niet oud ziet worden als trainer. "Ik zal zeker geen 20 jaar trainer meer zijn. Ik heb niets gepland, maar 20 jaar worden het zeker niet. Toen ik speler was, had ik nooit de ambitie om trainer te worden. En kijk waar ik nu sta...", besluit de Fransman.