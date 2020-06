"God en zijn leerlingen": Zlatan maakt zijn herintrede bij de Milanese spelergroep wereldkundig zoals we hem kennen

Zlatan Ibrahimovic is hersteld van zijn blessure en heeft de groepstrainingen hervat bij AC Milan. Dat liet hij ook weten op Twitter, zoals vanouds met een kwinkslag.

Ibrahimovic was één maand afwezig, maar traint nu opnieuw mee met de Milanese spelersgroep in de voorbereiding op het treffen met AS Roma. Naar aanleiding van zijn terugkomst in de spelersgroep postte hij een Tweet: "God and his students".

Zlatan lijkt dus helemaal terug om te knallen. Dat zal nodig zijn want Milan staat voorlopig op een troosteloze achtste stek in de Serie A.